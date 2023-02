Mihai Rotaru îi face praf pe Hanca și Vînă, cei care au cerut 7,5 milioane de euro Craiovei: „Ar trebui să-ți fie rușine!”

CSU Craiova are parte de un nou conflict între jucători și conducere. De data aceasta, Mihai Rotaru a reacționat după ce Sergiu Hanca și Ionuț Vînă au cerut 7,5 milioane de euro echipei.

Patronul oltenilor a reacționat imediat, declarându-se profund dezamăgit de atitudinea celor doi jucători. Iată ce a spus Mihai Rotaru.

„Ar trebui să-ți fie rușine!”

„Sunt dezamăgit mai mult pentru Vînă, pentru că Hanca a venit de curând în clubul nostru. El a venit ca și mercenar, nu în sensul negativ al cuvântului, în sensul că vine și face tot ce depinde de el pentru a susține clubul la care joacă, dar n-am avut o perioadă mai lungă de timp ca să ne cunoaștem.

Cu Vînă e altceva, știți foarte bine de unde l-am luat, era marginalizat, vorbesc de FCSB. I-am dat numărul 10, i-am dat șanse peste șanse, iar tu să faci o acțiune împotriva clubului fără să dai un telefon, fără să spui, să suni și să zici că vrei să faci asta. Să mergi pe drumul ăsta, tu, Vînă, ar trebui să-ți fie rușine!

(…)

Am avut o discuție cu ei și acum câteva zile, și acum o perioadă de timp după ce domnul Rădoi a dat demisia, am participat la toate ședințele și lăurile de decizii în cadrul clubului. Ei, a treia zi după ce a plecat Rădoi, și-au băgat rezilierile, când și dacă voiau nu se putea întâmpla nimic. Au avut acel miraj al banilor, e frumos să visezi 7,5 milioane de euro. Și eu am visat, nu cred că e rău să visezi. Să meargă pe drumul ăsta, clubul îi va respecta, le va asigura condițiile”, a spus Mihai Rotaru, pentru PRO Arena.