Mihai Rotaru îi ține partea lui Gică Hagi în duelul cu Edi Iordănescu: ”Ce căuta acolo Mihăilă?”

Mihai Rotaru a intervenit în discuția apărută pe tema neconvocării lui Ianis Hagi (24 de ani) la echipa națională.

”Edi a spus că nu l-a convocat pe Hagi pentru că nu avea minute. Nimeni nu a cerut ca el să fie convocat, ci măcar să fie pe lista preliminară. Ce căuta acolo Mihăilă, care e accidentat? Sunt zero șanse ca el să revină la acest moment.

Nu am niciun conflict cu nimeni. Edi e antrenorul echipei naționale, cum să avem un conflict. Naționala are două examene foarte grele. Suntem după o serie de insuccese. Echipa națională are nevoie de o calificare. Nu vreau să mențin o stare belicoasă cu selecționerul”, a declarat Mihai Rotaru, la Fotbal Club de la Digi Sport.