Mihai Rotaru, mai sincer ca niciodată! Patronul Craiovei nu a primit nici acum toți banii pe Mihăilă

Internaționalul român în vârstă de 21 de ani a plecat de la CSU Craiova în luna octombrie a anului 2020, contra sumei de 8,5 milioane de euro!

Valentin Mihăilă se numără printre cei mai promițători fotbaliști români ai momentului, iar evoluțiile sale l-au convins imediat pe americanul Kyle Krause să îl aducă la Parma. Românul a semnat un contract valabil pe cinci sezoane cu formația de pe Ennio Tardini și se va lupta în acest sezon, alături de Dennis Man și Gianluigi Buffon, pentru promovarea în Serie A.

Cu toate acestea, Mihai Rotaru a dezvăluit că italienii i-au trimis până acum doar trei milioane de euro, la aproape un an de la parafarea mutării. Patronul celor de la CSU Craiova a declarat că din suma totală va trebui să trimită însă nu mai puțin de 1,7 milioane de euro către fostul club al lui Mihăilă, astfel că oltenii se vor alege cu doar 6,8 milioane de euro.

„Pe Koljic am dat 500.000 de euro. Am investit bani destul de mulți în Cicăldău, Ivan, Mitriță…În România sunt puține echipe care să plătească un milion de euro. La Mihăilă, clubul de unde l-am luat are de primit 1.7 milioane de euro… Nu i-a primit pe toți pentru că nici noi nu am încasat de la Parma întreaga sumă, ci doar trei milioane până acum”, a declarat Mihai Rotaru la ProSport

Fostul şef al Centrului de Copii de la Universitatea Craiova, Silviu Bogdan, a păstrat 25 la sută din drepturile federative ale mijlocaşului, în momentul în care l-a trecut de la şcoala sa de fotbal, la formaţia finanțată de Mihai Rotaru.