Mihai Rotaru știe ce greșeală ar fi putut evita la Universitatea Craiova: ”Trebuia să o facem mai demult”

Mihai Rotaru a vorbit despre deciziile greșite pe care le-a luat la Universitatea Craiova.

Astfel, finanțatorul a dezvăluit că ar fi trebuit să îl înlocuiască mai devreme pe Costel Gâlcă.

”Da, trebuia să o facem mai demult și au fost discuții în cadrul Consiliului de Administrație. Chiar unul dintre acționari și membru în board a zis atunci că: ‘Nu știu cum facem, plătesc eu, dar haideți să rezolvăm în acest moment’.

De clauză era vorba. Asta înainte de Revelion, la sfârșitul anului, nu mai știu exact. Mai în glumă mai în serios a zis că plătește el clauza lui Gâlcă, dar să încercăm să facem altceva”, a declarat Mihai Rotaru.

”Noi și ceilalți, și recunosc că și eu m-am opus, în sensul în care vrem să avem continuitate la nivelul băncii tehnice și într-adevăr în ultima perioadă am schimbat antrenorii într-un ritm nepermis pentru un club de nivelul nostru.

Undeva am greșit, ori când i-am angajat, ori când i-am dat afară. Sau mă rog, am reziliat de comun acord. Am declarat-o și în grupul acționarilor că ar fi trebuit să am altă poziție”, a mai spus Rotaru.