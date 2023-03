Mihai Stoica a dat cărțile pe față! Ce a spus despre Leo Strizu: „A fost angajat la insistenţa mea!”

Mihai Stoica a fost acuzat de faptul ca ar fi „lucrat” plecarea lui Leo Strizu de la FCSB.

Se pare că managerul tehnic al bucureștenilor a dat cărțile pe față în ceea ce privește mandatul lui Strizu la echipă. Iată ce a spus Meme.

„A fost angajat la insistenţa mea!”

„Gigi a ieşit şi a spus că l-a angajat pe Strizu pentru că l-a rugat Teia, nu, eu l-am rugat, acum un an şi jumătate. L-am rugat pentru că am fost foarte bun prieten cu el, a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, şi-a pierdut fratele, ne-am întâlnit după 15 ani şi am trăit un sentiment ciudat, am zis <<ai vrea să vii să…>>.

L-am angajat. A fost angajat la insistenţa mea, 10 ani dispăruse. Acum, dacă el vrea să aibă alte atribuţii, eu inţeleg, nu se poate la noi, situaţia e clară, la noi e de aşa natură că avem nevoie de licenţă, Pintilii e antrenor. Pintilii a fost foarte afectat, dacă echipa asta joacă cel mai bun fotbal din ultimii ani, în 2023… în afară de la Sibiu, am făcut numai meciuri bune. În rest, am fost superiori adversarilor.

Echipa asta joacă fotbal foarte bun datorită lui Pintilii în primul rând. El e o persoană cum rar întâlneşti, un om dulce, care are ‘leadership’ în sânge şi ştie fotbal.

Degeaba ştii fotbal dacă nu ştii să comunici cu jucătorii. Şi uitaţi-vă la jucătorii îl iubesc pe Pintilii şi joacă şi pentru el. El e afectat de tot ce s-a întâmplat, e un tânăr de 38 de ani.

Şi cei de la FRF au dreptate, dar nu trebuia făcut ceva de aşa o tevatură. El e suspendat degeaba, nu a făcut nimic. A condus echipa când a avut dispensă de la UEFA.

Au apărut glume la adresa lui, pentru că nu ai cum să nu glumeşti câteodată. Nu vreau să vorbesc de acest subiect, nu e important. Atât, eu l-am adus la Steaua (n.r. FCSB). Oamenii au tulburări câteodată”, a afirmat Mihai Stoica, pentru orangesport.ro