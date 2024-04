Mihai Stoica a propus un fotbalist în centrul atacului, iar Gigi Becali a fost de acord

Mihai Stoica spune că Gigi Becali i-a dat încredere lui David Miculescu, fotbalist care va fi folosit mai des ca atacant.

Mihai Stoica s-a declarat bucuros că a avut dreptate. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, Mihai Stoica, a făcut şi o comparaţie Miculescu-Alibec.

„Eu am mai spus şi am fost ironizat de mulţi oameni pentru ce am spus. Mă bucur că n-am trecut degeaba prin fotbal. Da, eu cred şi susţin că la ce avem nevoie noi acum este Miculescu, nu alt fitbalist de care s-a vodbit şi de care se va vorbi. Mai ai nevoie de un jucător acolo, e indutibtail.

Au lucruri în comun (n.r. – Miculescu şi Alibec), sunt stângaci, au gabarit, Alibec are o tehnică mai bună şi foloseşte corpul, are experienţă. Dar David Miculescu are jocul aerian, care e important. Iar ieri a avut jucători cu experienţă în faţă şi nu ştiu dacă a pierdut vreun duel aerian, a avut puţine mingi pierdute şi face un efort extraoardinar, faci un pressing extraoardinar cu el. Poţi şi e foarte important.

Că nu avem jucători de unu la unu, să dribleze doi, trei, nu avem jucători d-ăştia, dar dacă recupărperăm aproape de poarta adversă suntem periculoşi şi am marcat după faze de genul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.