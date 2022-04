Mihai Stoica a uitat de Octavian Popescu! – Jucătorul, care l-a impresionat pe MM: ,,Are şi fizic, şi o inteligenţă ieşită din comun şi am impresia că e un băiat serios”

Rareş Ilie a fost decisiv în meciul cu UTA Arad, care s-a terminat cu scorul de 2-0. Mihai Stoica, după meci, i-a comparat pe Rareș Ilie și Octavian Popescu. Managerul general de la FCSB nu a avut ce să-i reproșeze jucătorului de la Rapid.

Rareș Ilie a avut o prestație extraordinară în meciul cu UTA Arad, care i-a adus cuvinte de laudă. În primul minut al reprizei secunde, a dat o pasă de gol pentru Alex Ioniță, care a deschis scorul. Rareș Ilie a înscris și el, cu 15 miuțe înainte de fluierul final al arbitrului.

,,Rareş nu-l putem compara, pentru că Octavian are o viteza incredibilă de deplasare, dar Ilie are şi fizic, şi o inteligenţă ieşită din comun şi am impresia că e un băiat serios. S-a vorbit laudativ de el, dar nu şi-a pierdut capul. Orice jucător care merge la naţionala U19 în loc de U21 sau echipa mare şi nu e supărat că merge acolo, ba chiar e decisiv, spune multe despre caracterul lui. Am spus-o când nu ştia nimeni cine e Ilie, va însemna mult pentru fotbalul românesc”, a declarat Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.