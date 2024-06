Mihai Stoica, despre defensiva echipei naționale: „Trebuie să aduci fundaș central! Chiricheș se antrenează în fiecare zi!”

Edi Iordănescu va trebui să confirme lotul oficial pentru EURO 2024. Selecționerul mai poate face câteva modificări până la termenul limită.

Mihai Stoica a vorbit despre defensiva echipei naționale. Oficialul FCSB-ului a precizat care este situația lui Vlad Chiricheș, marele absent de la prima reprezentativă.

„Trebuie să aduci fundaș central! Chiricheș se antrenează în fiecare zi!”

„Chiricheș va ajunge probabil la echipa națională. Așa cred, din moment ce Burcă și Rus sunt accidentați. Bănuiesc că dacă ai doi fundași centrali accidentați trebuie să aduci fundaș central. Acum două-trei zile, Rus era bine mersi și se anunța titular în meciul cu Bulgaria, nu știam absolut nimic.

Nu am vorbit cu Vlad Chiricheș, dar mă gândesc că poate d-aia n-a plecat în vacanță și e în București. Nu știu, rămâne de văzut. Chiricheș se antrenează în fiecare zi. Nu la bază la noi. La bază sunt doar cei accidentați. Chiricheș are un tip cu care colaborează și cu care stabilește ce trebuie să mănânce, când trebuie să mănânce, face o grămadă de teste. Are foarte mare încredere în acest antrenor de sănătate, să zic așa”, a declarat Mihai Stoica, conform celor de la Orange Sport.