Mihai Stoica, despre negocierile cu Dan Petrescu pentru a veni la FCSB: „Am fost cu Gigi la el acasă şi am stat până dimineaţa să discutăm!”

Dan Petrescu este unul dintre cei mai de succes antrenori români, cel puțin pe plan intern. „Bursucul” a fost dorit chiar și de actualul lider al Ligii 1, FCSB.

Mihai Stoica a dezvăluit cum s-au petrecut negocierile cu fostul mare internațional român. Iată ce a povestit oficialul „roș-albaștrilor”.

„Eu cu Dan Petrescu am avut o discuţie în 2005. Am fost cu Gigi la el acasă şi am stat până dimineaţa să discutăm. Nu înţelegeam de ce ezită şi nu voia să vină.

La un moment dat l-am întrebat un singur lucru. «Dacă terminam pe locul 2 şi nu am fi câştigat campionat, atunci veneai la noi?» «Pe jos!» (n.r. a răspuns Dan Petrescu).

Plecase Zenga atunci, iar Petrescu a fost opţiunea noastră înainte să vină Protasov. Hagi fusese prima opţiune, dar l-a refuzat pe Gigi şi apoi a fost varianta Petrescu.

Ne-am dus la el acasă şi am stat până dimineaţa. Aşa s-a terminat noaptea aia lungă. El atunci s-a gândit că mai sus de locul 1 nu poate termina”, a declarat Mihai Stoica, citat de către Orange Sport.