Mihai Stoica nu a rezistat și a recunoscut: „I-am zis lui Bergodi după meci! Nu ţin minte asta la Steaua în 30 de ani!”

FCSB a câștigat cu 1-0 în deplasare cu Sepsi. Bucureștenii au plecat cu toate cele 3 puncte datorită golului marcat de Compagno din penalty.

Se pare că Mihai Stoica a recunoscut gestul pe care l-a făcut imediat după meci. Iată ce a spus Meme despre partida de la Sfântu Gheorghe.

„I-am zis lui Bergodi după meci!”

„Oamenii de data asta şi-au dorit foarte mult, poate au fost şi declaraţiile lui Gigi, pe care nu le poţi lua în serios. Au avut aşa o ambiţie şi un public fin cunoscător, care a pus o presiune mare de arbitri. Brigada a fost ok, nimic de reproşat.

Am avut şansă mare. I-am zis lui Bergodi după meci <<Scuze, că am fost norocoşi. Puţin mai mult decât norocoşi am fost>>. Nu ţin minte un meci la Steaua în 30 de ani în care adversarii să rateze din penalty şi după să marcăm noi din penalty. Raportul şuturilor pe spaţiul porţii a fost 7-3 pentru noi. E ok la Sfântu Gheorghe împotriva echipei lui Bergodi”, a declarat Mihai Stoica pentru orangesport.ro.