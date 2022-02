Mihai Stoica nu rămâne dator! Replica dată lui Edi Iordănescu după ultima mutare a selecționerului

Managerul general al celor de la FCSB s-a arătat deranjat de atitudinea fostului antrenor al roș-albaștrilor pe care l-a mai înțepat recent pentru jocul prestat de vicecampioanei României în perioada în care el s-a aflat pe banca anul trecut.

Acum sămânța de scandal o reprezintă preparatorul fizic Thomas Neubert, pe care proaspătul selecționer și l-ar fi dorit în stafful naționalei României, conform lui Mihai Stoica. Doar că oficialul clubului din Berceni spune că Edi Iordănescu a luat legătura doar cu neamțul și nu a informat conducerea grupării patronate de Gigi Becali. Ulterior, Edi Iordănescu a negat interesul pentru Neubert.

„Ce să ascultăm? Acum zice altceva! Eu am aflat de la Edi Iordănescu că a fost vorba să aleagă între Dragotă și Thomas Neubert. Nu am inventat eu nimic. El a spus asta! După a spus că din partea CFR-ului a primit sprijin. Din partea Stelei nu a putut primi nimic pentru că nu a cerut nimic!

Ce spune acum… Nu mă interesează! Să spună ce vrea pentru că nu mă interesează. Nu a lămurit nimic, lămuresc eu! Nu a vrut să meargă Neubert, nu a vrut să meargă Pintilii. Nu puteam să îl opresc să nu meargă la echipa națională pe Pintilii”, a tunat MM la Telekom Sport.

Și nu este singura săgeată trimisă în direcția lui Iordănescu jr, care s-a despărțit în luna noiembrie de FCSB.

„Ce m-a deranjat cu adevărat, o să i-o spun și lui Edi face to face că sigur o să discutăm, e că spune că CFR a avut deschidere totală. Asta înseamnă că noi nu am avut deschidere, dar nu ne a contactat nimeni! Pe mine m-a șocat în ultima zi. Am stat toată ziua împreună, iar după ne-am trezit cu notificarea aia.

Eu nu am ce să îi reproșez, dar chestiile astea m-au deranjat foarte tare. Dacă mă respecta îmi spunea de la început că îi vrea pe Neubert și Pintilii. Am fost prieteni, am fost foarte apropiați. Nu am discutat după plecarea lui, am avut un schimb de mesaje după”, a încheiat Mihai Stoica.