Mihai Stoica, o nouă replică pentru dinamovişti: ,,Lasă-ne, nea Flavius!”

Mihai Stoica a venit cu o nouă replică pentru Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo. Deranjat de declaraţiile rivalilor din Ştefan cel Mare, managerul general de la FCSB nu înţelege de antrenorul ,,câinilor” s-a ,,aprins”.

Oficialul ,,roş-albaştrilor” îi transmite lui Flavius Stoican, în mod ironic, pe reţelele se socializare, că nu are aşa mult timp de el, pentru că se pregăteşte de meciul cu CFR Cluj, echipă care a transferat masiv în această periodă de mercato.

,,Niciodată n-am crezut că voi ajunge să vreau ca Dinamo să câștige un meci, asta probabil pentru că mi-aș dori cu adevărat ca ei să rămână în Liga 1. Nu-mi place că grupări care puneau serioase probleme în lupta pentru titlu au dispărut sau că au fost ani fără Rapid în Liga 1.

Deși am avut milioane de ocazii și de motive (numai dacă țineam cont de comportamentul grețos al galeriei lor) să-i ironizez grav, am ales să n-o fac și să încerc să fiu obiectiv când am analizat situația în care se află. Pe scurt, să fiu empatic. Poate că și pentru că oricui i se poate întâmpla un dezagrement de dimensiunile astea, mai ales în vremurile pe care le trăim.

Tocmai de asta nu înțeleg de unde i-au venit subit nervii lui Stoican și ne arată el nouă nu știu ce. Lasă-ne, nea Flavius, că avem meci mâine cu ăia de ne-au dat în tur cu terenul în cap, au câte 4 jucători pe post și mai vor să se întărească.”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

Mihai Stoica pune paie pe foc înainte de derby: ,,Eu votez pentru campionat cu 18 echipe”

Mihain Stoica, managerul general al celor de la FCSB, aprinde spiritele înainte derby-ului cu Dinamo, din etapa a 23-a a Ligii 1.

Acesta susţine că Dinamo se bate pentru salvarea de la retrogradare cu patru echipei cre îi sunt deasupra în clasament. Însă, oficialul de la FCSB a găsit soluţia pentru trupa din Ştefan cel Mare, campionat cu 18 echipe.

,,Dinamo poate să aibă o mare șansă. De la 26 de puncte în sus, e vorba de Sepsi, UTA, nu mai discutăm, ele nu intră la retrogradere niciodată. Craiova, Mediaș, Mioveni, Târgoviște, astea patru, așa se fac calculele. Doar ca o echipă din asta să comită un soi de sinucidere, adică să fie un caz Clinceni la una dintre astea patru, să nu mai aibă bani.

Situația e alarmantă pentru Dinamo. Doar să începe să joace și să se întoarcă toate în favoarea lor. Au avut meciuri pe care trebuiau să le câștige și au pierdut.

Uite, eu votez pentru 18 echipe dacă vor fi 34 de etape, adică tur-retur, fără play-off. Dacă ar fi două de 17, da, pentru că noi în play-off avem o experiență de…”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.