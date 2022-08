Mihai Stoica, șocat de gestul făcut de Florinel Coman în vestiar: „Eu nu o să înregistrez niciodată, dar dacă auziți…”-Ce a declarat managerul general al FCSB-ului!

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a vorbit recent despre Florinel Coman. Odată cu plecarea lui Florin Tănase, banderola de căpitan a fost transferată pe brațul lui „Mbappe de România”, iar Meme este încântat.

Mai exact, Mihai Stoica consideră că Florinel Coman merită să fie căpitan, mai ales după gestul pe care l-a surprins în vestiarul echipei.

„Am auzit discursul înainte de meci în vestiar!”

„Cum arăta Coman înainte de accidentarea de la Backa Topola? Erau Tănase, Coman și Man atunci, Coman era vioara întâi. Coman a început să arate din ce în ce mai bine, chiar dacă nu e în stadiul să ia 1 la 1 și să-i rupă în două pe explozia lui formidabilă. A început să marcheze, să fie periculos în ultima treime. Se antrenează mult mai bine, e mult mai responsabil.

Banderola nu spun că l-a responsabilizat, el era deja responsabil, dar în niciun caz nu i-a făcut rău. E căpitan de echipă. Am auzit discursul înainte de meci în vestiar. Eu nu o să înregistrez niciodată, dar dacă auziți discursul… el are carismă în vestiar, are voce, are cuvinte. Eu cred că el poate să fie catalizatorul”, a declarat Mihai Stoica, pentru Orange Sport.