Mihai Stoichița a vorbit despre instalarea lui Dan Petrescu la echipa națională: ”Problema clauzei nu era problema FRF!”

Dan Petrescu a fost aproape de o plecare de la CFR. Lucrurile s-au calmat acum, dar înainte de acest moment s-a speculat despre posibilitatea ca Petrescu să ajungă la națională. Mihai Stoichiță a vorbit despre acest aspect.

”Neluțu Varga este un om rațional. Mai are accese de furie când are un insucces, dar e normal pentru că CFR Cluj este obișnuită cu succesele. E normal să izbucnească atunci când are surprize neplăcute. Discuțiile demarate de FRF au fost cu acceptul lui Neluțu Varga și cu acceptul lui Dan Petrescu.

Problema clauzei nu era problema FRF. Nu am auzit până acum ca o federație să plătească o clauză de reziliere. În primul rând, echipa națională are antrenor. Astea sunt doar speculații eliberate de x sau de y care vrea să arunce fumigene. Suntem niște oameni raționali, nu ne aruncăm la orice fumigenă”, a declarat Mihai Stoichiță la emisiunea Liga Digi Sport.