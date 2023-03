Mihai Stoichiță a vorbit despre partidele naționalei României cu Kosovo și Elveția: „Trebuie să ne știm nivelul și să ni-l depășim!”

România a încheiat acțiunea din luna martie, bifând două victorii (2-0 cu Andorra și 2-1 cu Belarus). Mihai Stoichiță, oficialul FRF, a vorbit despre partidele naționalei cu Kosovo și Elveția, ce vor avea loc în luna iunie.

Mai exact, Stoichiță a vorbit despre prestația „tricolorilor”, dar și despre planul naționalei în ceea ce privește următoarele meciuri.

„Trebuie să ne știm nivelul și să ni-l depășim!”

„Nu exagera, nu a fost entuziasmantă. Trebuie să fim extrem de realiști. E un adversar dificil, bine pregătit fizic. Nu au ei rezultate extraordinare, dar trebuie să fii mereu atent. Mă uitam aseară că am avut mai multe faze în care am încercat prea mult.

Jucătorii noștri nu mai sunt la nivelul la care pot să impresioneze individual, nu trebuie să ne ferim să spunem asta. Nu mai avem un Hagi, Dumitrescu, Prunea, Mutu. Noi nu trebuie să ne gândim că realizările individuale pot să câștige meciul. În momentul în care suferim împreună putem să câștigăm meciuri. Trebuie să ne știm nivelul și să ni-l depășim. E important că în aceste două meciuri ne-am comportat ca o echipă.

Eu aștept ca răspunsul să fie dat în Kosovo și Elveția. Deja am trecut de stadiul emoțiilor. Nu a fost ușor, că am venit de pe locul patru în Nations League. E important că ne-am îndeplinit obiectivul și am luat cele 6 puncte. Două puncte, mi se pare rezonabil. Cu Kosovo, practic, i-ai ține pe loc. Ai obliga Elveția să joace extrem de atent cu alte echipe”, a spus Mihai Stoichiță, pentru Digi Sport.