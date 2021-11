Mihai Stoichiță, prima reacție după discuția purtată cu Mirel Rădoi: „Neînțelegerile se rezolvă între bărbați!”

Directorul tehnic al FRF a dezvăluit că a vorbit cu selecționerul după evenimentele petrecute în finalul meciului cu Islanda!

În ultimele minute ale partidei din Ghencea, Mihai Stoichiță a ținut să își demonstreze calitățile sale în antrenorat și a început să ofere indicații tactice direct de la tribuna oficială. Acest lucru nu i-a picat tocmai bine lui Mirel Rădoi, care a și declarat în cursul zilei de astăzi că a avut o discuție cu Stoichiță pe seama acestui aspect.

Acest lucru a fost confirmat acum și de către oficialul Federației, care a dezvăluit că neînțelegerea a fost deja rezolvată, iar relația dintre cei doi decurge normal în momentul de față. Totodată, Mihai Stoichiță a vorbit și despre posibilitatea de a veni pe banca României la următoarele meciuri, însă a ținut să excludă din start această variantă.

”Nu, în niciun caz nu stau pe bancă. Am vorbit cu el, credeți că noi nu comunicăm? Cum să fie discuția? Neînțelegerile se rezolvă între bărbați. Fiecare om are trăirile lui, inclusiv eu, nu pot să fiu calm când ne jucam soarta acolo. Eram pe partea lui Bancu și am așteptări mari de la el. Urca, dar trebuie împins și de la spate, ‘haide, haide acum’. Poate scotea un 11 metri”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit Digi Sport.