Mihai Teja, optimist chiar și după al 2-lea eșec consecutiv: „Asta înseamnă să te bați la campionat!”-Ce a spus tehnicianul echipei moldave!

FC Botoșani a pierdut al 2-lea meci consecutiv în campionat. Moldovenii au pierdut pe terenul Petrolului (1-2), într-o partidă ce a contat pentru etapa a 9-a din Liga 1.

Mihai Teja a oferit o primă reacție după partida de la Ploiești. Iată ce a declarat tehnicianul.

„În viața unei echipe sunt și momente rele, nu poți să menții aceste momente bune!”

„Cred că Petrolul a fost echipa mai bună, mai agresivă, mai determinată. Nu am avut prospețimea, agresiunea necesară, plus că am jucat previzibil.

Cred că primele 15 minte am controlat meciul, dar am fost prea lenți, trebuia să dăm mult mai multă rapiditate jocului. Trebuia să ne revenim, dar nu am jucat bine, nu am tras de la distanță și nu am reușit să finalizăm.

Ne lipsește un atacant, ne lipsește Mihai Roman. Încercăm să aducem un atacant și trebuie să ridicăm capul. Trebuie să ne revenim după aceste meciuri și să ne pregătim de meciul cu UTA.

(n.r. Întrebat de situația lui Kevin Boli) Nu știu ce se întâmplă cu el.

În viața unei echipe sunt și momente rele, nu poți să menții aceste momente bune, asta înseamnă să te bați la campionat. Trebuia să ne prezentăm mult mai bine. Nu vreau să caut alibiuri, trebuie să fim pregătiți, chiar dacă avem un program complicat. Orice detaliu mic contează”, a declarat Mihai Teja, după eșecul cu Petrolul.

În urma acestei partide, Petrolul își consolidează poziția a 3-a din clasament, cu 17 puncte, în timp ce Botoșani rămâne pe locul 7 cu 12 puncte.