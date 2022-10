Mihai Teja, total relaxat despre posibila sa demitere: „Vom vedea ce se întâmplă, nu asta e problema!”

FC Botoșani a mai bifat un meci fără victorie. Moldovenii au condus-o pe U Cluj cu 1-0, însă meciul s-a încheiat 1-1.

Mihai Teja, tehnicianul celor de la FC Botoșani, a oferit o primă reacție după meci. Acesta a vorbit și despre o posibilă demitere.

„Vom vedea ce se întâmplă, nu asta e problema!”

„Ne doream să câştigăm acest meci. Nu a fost un meci spectaculos, dar s-a alergat destul de mult. Am dat gol, dar nu am reuşit să securizăm poarta.

Încercăm să ne revenim. Am trecut printr-o perioadă grea. Nu a fost să fie nici azi. Am avut tendinţa de a face un pas înapoi, am vrut să dăm şi golul doi.

Trebuie să mergem la Rapid încrezători. E normal ca lumea să fie nemulţumită, lumea vine la stadion şi îşi exprimă nemulţumirea

Trebuie să ai bucuria de a juca fotbal. Vom discuta (n.r. despre plecare), vom vedea ce se întâmplă, nu asta e problema. Vom avea niște discuții, încercăm să câștigăm primul meci, nu am reușit astăzi”, a declarat Mihai Teja, după remiza cu U Cluj.

În urma acestei partide, Botoșani rămâne pe locul 12, cu 13 puncte, iar U Cluj se clasează pe locul 14, cu 11 puncte.