Mihalcea neagă conflictul cu Rednic: „Niciodată, nu îmi permit”

Echipa Unirea Slobozia a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia UTA Arad, în etapa a patra din play-out-ul Superligii.

„Sunt un pic dezamăgit”, a recunoscut tehnicianul

Arădenii au avut prima ocazie importantă a meciului, prin Mpoku, în minutul 12, iar gazdele au replicat târziu, cu încercarea lui Purece, din corner, când Iliev a prins mingea.

Elevii lui Mihalcea au deschis scorul în minutul 48, când Vojtus a marcat cu un şut superb de la marginea careului, iar în minutul 66 gazdele s-au distanţat la două goluri, după reuşita lui Bachana Arabuli.

Arădenii au redus din diferenţă în minutul 90+5, dintr-un penalti transformat de Mpoku, nu înainte ca gazdele să rămână în zece, după eliminarea lui Daniel Şerbănică.

UTA este a cincea în play-out, cu 23 de puncte, Unirea Slobozia fiind pe locul 9, cu 19 puncte.

„Am reintrat în lupta pentru locurile de baraj, e departe de mine gândul să fim mai sus. E bine că avem speranță, suntem echipa neînvinsă în acest play-out și acest lucru îmi dă speranță că putem merge mai departe.

Senzația e plăcută, îmi place că s-au descătușat băieții, dar le-am spus mereu că dacă avem încredere în noi putem reuși. Plusul cred că a venit de la acești doi atacanți pe care i-am luat în iarnă după plecarea lui Gele. Trebuie să rămânem cumpătați.

Niciodată, conflict cu domnul Rednic? Nu, am stat în perimetrul meu. Conflict cu nea Mircea care mi-a fost antrenor și pot să spun că suntem prieteni?! Nu îmi permit. Nu știu ce s-a întâmplat, am fost și am dat mâna și atât. Îi înțeleg supărarea și eu sunt cătrănit.

Lui Șerbănică i-am reproșat nu de al doilea cartonaș, ci faptul că fiind într-o perioadă bună nu trebuia să tragă de timp la un aut, să joace minutele care au mai rămas. Se poate întâmpla să mai facă un fault că este apărător și să nu mai joace, ceea ce s-a și întâmplat.

Următorul meci va fi la fel de tensionat, fără calitate fotbalistică e mai mult un joc de atitudine și noroc în ultimele momente. Se anunță dificil, dar ne rămâne să ne pregătim și orice s-ar întâmpla la Galați trebuie să continuăm această muncă.

Chiar dacă de noi se spune că suntem o echipă fără nimic, fără stadion, noi luptăm și sportiv suntem curați. Dacă retrogradăm sportiv, asta e ținând cont de toată conjuctura.

Sunt un pic dezamăgit, nu îmi place să fiu aici. Nu îmi place să mi se spargă mie toate în cap. Înainte de meci mi s-a reproșat că jucăm pe un teren prost, nu e terenul meu. Nu am nici cea mai mică vină.”, a spus Mihalcea.