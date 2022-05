Ministrul de Interne face marele anunț! Când încep lucrările la noul stadion al lui Dinamo! Câte locuri va avea noua arenă a „câinilor”!

După ce rivalele Steaua și Rapid au avut parte de o reconstrucție modernă a stadioanelor, iată ca a venit și rândul lui Dinamo. Marele anunț, dar și toate detaliile proiectului, au fost dezvăluite cu ocazia împlinirii a celor 74 de ani de existență a clubului bucureștean.

Lucian Bode, ministrul de interne, a făcut anunțul care era așteptat de întreaga suflare dinamovistă. CNI (Compania Națională de Investiții) se va ocupa de întregul proiect.

„CNI va demara procedura de demolare și de construcție!”

„După un an, un an și jumătate de discuții interminabile, reușim astăzi să predăm decizia clubului, dar pe lângă decizie, am predat și tema de proiectare, certificatul de urbanism, toate documentele necesare pentru ca CNI să demareze procedura și demolare și de construcție.

Noi estimăm că în 2024, noul stadion, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri, să fie gata. (…) Aceasta este intenția Companiei Naționale de Investiții, intră minimum 25.000 de locuri”, a spus Lucian Bode la festivitatea ținută pe 11 mai, cu ocazia aniversării celor 74 de ani de existență a clubului Dinamo.

Până atunci, Dinamo va trebui să se mențină în Liga 1. „Câinii” sunt condamnați barajului, iar adversarul cel mai probabil va fi U Cluj.