Mircea Lucescu a făcut analiza eșecului cu Benfica Lisabona: „Experiența lui ne-ar fi fost folositoare”

Echipa ucraineană de fotbal Dinamo Kiev a fost învinsă de Benfica Lisabona, la Lodz, în Polonia, cu 2-0, în prima manşă a play-off-ului Champions League.

„Experiența lui Sydorchuk ne-ar fi fost folositoare”, recunoaște Mircea Lucescu

Golurile au fost marcate de Gilberto (9) şi Goncalo Ramos (37). La final, antrenorul român al lui Dinamo Kiev, Mircea Lucscu, a tras concluziile.

„A fost un meci dificil pentru noi. Am avut mai multe șanse să înscriem, dar nu le-am convertit. Benfica are o echipă multinațională, cu patru sau cinci brazilieni, doi argentinieni, un spaniol, un grec, un portughez de top, în timp ce noi am avut jucători care au venit de la academie, de 18-19 ani.

Dacă l-am fi avut pe Sydorchuk pe teren astăzi, nu cred că am fi primit două goluri, experiența lui ne-ar fi fost folositoare. Era dificil să sperăm la o victorie azi, pentru că toți jucătorii de la Benfica sunt la cel mai înalt nivel. Îi felicit pentru victorie”, a precizat tehnicianul român după meci.

Mircea Lucescu a criticat prestația arbitrului

Tehnicianul român este nemulțumit de faptul că arbitrul de centru german Felix Zwayer a tolerat jocul tur al fotbaliștilor de la Benfica.

„Roman Yaremchuk a fost rezervă la Benfica. Dacă ar fi la Dinamo Kiev, ar fi cel mai bun jucător. Asta e diferența. Eu am fost nevoit să introduc pe teren jucători de 18 și 20 de ani. Totuși, consider că ne-am descurcat bine, având în vedere circumstanțele.

Benfica a jucat foarte agresiv în startul partidei, mă așteptam ca arbitrul să facă ceva, dar n-a acordat niciun cartonaș galben. Când voiam să plecăm pe contraatac, eram opriți mereu prin fault.

Un arbitru de înalt nivel european este obligat să intervină în aceste situații și să ofere avertismente. Dar n-a existat nicio reacție. Totuși, vreau să subliniez că arbitrul n-a influențat rezultatul final.

Cred că nu este normal că am jucat deja patru meciuri și am rămas fără un jucător-cheie din cauza suspendării, iar unele echipe își încep meciurile de calificare de la zero. Drept urmare, am rămas fără jucători importanți pentru play-off”, a mai spus Mircea Lucescu.

Dacă nu întoarce soarta calificării în returul de la Lisabona, programnat pe 23 august, Dinamo Kiev va juca în grupele Europa League.