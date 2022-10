Mircea Lucescu a răbufnit după înfrângerea cu Rennes: „Este o rușine cum am pierdut!” – Reacția tehnicianului român!

Dinamo Kiev a cedat în fața francezilor de la Rennes (1-2). Ucrainenii au înregistrat astfel 3 înfrângeri consecutive în Europa League.

Mircea Lucescu, tehnicianul român, a oferit o primă reacție după rezultatul nefast. Iată ce a spus Mircea Lucescu.

„Este o rușine cum am pierdut!”

”Este o rușine cum am pierdut. Am început bine jocul, am demonstrat că avem tehnică și viteză bună, am reușit să facem față atacurilor adversarilor.

Dar la finalul meciului ne-am pierdut concentrarea, așa cum s-a întâmplat în meciurile cu Fenerbahce și AEK. Pe viitor, trebuie să corectăm aceste greșeli și să fim absolut concentrați.

Rennes este o echipă foarte bună, are dinamică și viteză, au jucat bine la interceptarea mingii. În meciurile următoare, trebuie să depunem toate eforturile și să facem tot posibilul și imposibilul pentru a corecta situația în competiție”, a declarat Mircea Lucescu, conform celor de la Sport.ua.