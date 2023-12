Mircea Lucescu, așteptat în continuare de dinamoviști: „Cred că o va face într-o zi!”

Dinamo și-a numit noul antrenor principal. „Câinii” vor fi conduși de croatul Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu, oficialul echipei din „Ștefan cel Mare”, i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu. Iată ce a spus despre „Il Luce”.

„Cred că o va face într-o zi!”

„Cred că dacă aveam un nume ca Mircea Lucescu, azi nu era nimeni împotrivă. Asta e cea mai bună decizie astăzi. Domnul Mircea Lucescu poate să vină la Dinamo pe orice poziție, dacă vrea să se întoarcă. Cred că o va face într-o zi.

Vă rog să fiți asigurați că am lăsat loc de bună ziua pentru decizia pe care am luat-o. O dăm în derizoriu. Dacă putem să discutăm de căutarea antrenorului pe Google… A fost un proces prin care am luat decizia”, a spus Andrei Nicolescu, în cadrul unei conferințe de presă.