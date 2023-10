Mircea Lucescu este încântat de numirea lui Ionuț Lupescu la CS Dinamo: „O mare lovitură! Aceasta e ideea lui”

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu va ocupa o funcţie cheie în dezvoltarea academiei de Fotbal CS Dinamo.

Mircea Lucescu a felicitat CS Dinamo că l-a adus pe Ionuț Lupescu: „E o mare lovitură”

El s-a format la Dinamo, la care a debutat în 1986, la numai 17 ani. După ce a participat cu naţionala României la turneul final al Cupei Mondiale din 1990, „Kaiserul” a semnat cu gruparea germană Bayer Leverkusen, pentru care a jucat şase sezoane şi 184 de meciuri.

Lupescu a mai evoluat pentru Dinamo în trei perioade: 1998-2000, 2000-2001 şi 2001-2002. A câştigat două campionate şi trei Cupe ale României în tricoul „alb-roşu”.

Mircea Lupescu a comentat venirea lui Ionuţ Lupescu la CS Dinamo, club la care se va ocupa de Academia de Fotbal.

Mircea Lucescu, antrenorul român al lui Dinamo Kiev, a felicitat clubul bcuureștean pentru alegerea inspirată şi e convins că Lupescu va face o treabă excelentă la Academia clubului.

„Am vorbit cu el, e o veste extraordinară că Dinamo a reuşit să-l convingă, într-un moment în care el era disponibil, să vină la club şi să accepte să lucreze.

El, ca şi Răducioiu, e unul dintre copiii lui Dinamo, a fost crescut de acest club de la 10-11 ani. E dedicat, e loial, e văzut ca un dinamovist adevărat.

Apoi, el a acumulat o experienţă fantastică, a fost jucător, a fost şi antrenor, pentru o scurtă perioadă, apoi a lucrat în administraţie, inclusiv la UEFA, în zona Golfului. Are lucruri pe care le-a învăţat şi care vor fi de mare ajutor clubului Dinamo. Felicitări clubului Dinamo că a reuşit să-l aducă, e o mare lovitură”, a spus Lucescu.

„Obiectivul major este să fie o singură echipă Dinamo”, a dezvăluit Mircea Lucescu

Potrivit acestuia, Lupescu are ca obiectiv pe termen mediu să unească toate cele trei echipe cu numele Dinamo într-una singură.

„În primul rând, până când stadionul nou va fi gata, obiectivul este să reorganizeze Academia. Nu uitați că Dinamo a produs mereu fotbaliști de mare calitate și acest lucru nu trebuie să dispară din cultura acestui club.

Obiectivul major este să fie o singură echipă Dinamo. Nu una, nu două, nu trei. Nu se poate face greşeala pe care au făcut-o cei de la Steaua. Trebuie o singură echipă Dinamo, care să reprezinte întreaga masă imensă a suporterilor dinamovişti.

N-ai cum să împarţi oamenii, să le zici: voi ţineţi cu Dinamo acesta, iar voi cu Dinamo celălalt. O absurditate.

Prezenţa lui Ionuţ Lupescu acolo îi va aduce pe toţi la aceeaşi masă, are capacitatea de a-i aduna şi de a-i face să înţeleagă. Aceasta e ideea lui, un singur Dinamo pentru toţi suporterii. Repet, nu două Dinamo sau trei Dinamo!”, a spus Mircea Lucescu, potrivit gsp.ro.

„După ce am discutat cu el, nu am mai fost surprins numirea. Mi-a spus că a făcut o analiză foarte seriosă și are un plan pentru ceea ce ar putea deveni Dinamo. Repet, până la finalizarea stadionului, e nevoie ca Academia să fie repusă pe picioare.

Dinamo are un avantaj imens, pe care alte cluburi nu-l au și care ar trebui valorificat la maximum. Poziționarea din centrul Bucureștiului. Copiii pot fi aduși de părinți extrem de ușor, nu e nevoie să parcurgi ore în trafic.

La meciuri la fel, nu ai nevoie să vii cu mașina, se poate merge pe jos, nu depinzi de alte lucruri, să te gândești că n-ai cu ce să ajungi înapoi acasă dacă meciul se temină târziu”, a încheiat Lucescu.