Mircea Lucescu nu scapă de furia fanilor lui Dinamo Kiev: „Nu pot uita cei 12 ani de suferință!”. Cum le răspunde Il Luce

Mircea Lucescu (76 de ani) a stat pe banca celor de la Șahtior Donețk nu mai puțin de 12 sezoane, mai exact din perioada mai 2004 și până în mai 2016!

Tehnicianul român a surprins pe toată lumea în vara anului 2020, atunci când a luat decizia de a merge la marea rivală a celor de la Șahtior Donețk, Dinamo Kiev. Lucescu senior a decis să accepte o nouă provocare în Ucraina, în ciuda faptului că a fost atacat încă de la început de către fanii actualei echipei.

Deși a cucerit absolut totul în competiția internă în sezonul precedent, Mircea Lucescu nu le-a intrat la inimă suporterilor, iar aceștia continuă să îi facă viața grea lui Il Luce la fiecare partidă. Întrebat despre acest subiect, tehnicianul celor de la Dinamo Kiev a mărturisit că nu este afectat prea tare de presiunile fanilor, însă știe că aceste reacții sunt o dovadă clară a faptului că suporterii din capitala Ucrainei nu pot trece peste perioada în care românul a activat la Donețk.

„Mereu am avut încredere în jucători, indiferent unde am fost. Nicăieri nu am cerut transferuri deosebite. Ceea ce cred eu că a contat a fost încrederea pe care eu le-am acordat-o jucătorilor. Nu puteau fi jucători fără valoare la Dinamo Kiev. Dar aveau nevoie de un sprijin mental important. Cu această echipă tânără noi am abordat fiecare competiție în parte cu mare încredere în noi. Imediat a venit reacția celor de la Șahitor, care au cumpărat jucători de 50 de milioane.”

O chestie de orgoliu. Nici nu-i mai bag în seamă. La început i-am mai aplaudat, le-am zâmbit. Dar nu-i mai bag în seamă. Ei nu pot uita cei 12 ani în care au suferit. Din cauza prezenței mele la echipa adversă. Nu asta e important, nu ei reprezintă marea masă a suporterilor lui Dinamo Kiev. Eu îi respect pe toți. Atât timp cât există respect în toată chestia asta, nu mă deranjează că mă contestă.”, a spus Lucescu, potrivit GSP.ro.