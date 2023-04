Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate: „Am dureri! Eram plin de sânge”

Mircea Lucescu se confruntă cu probleme de sănătate. Legendarul tehnician român a dezvăluit că are anumite probleme medicale pe care încearcă să le țină sub control. El a povestit cum au început problemele:

„A fost pauza echipelor naționale și am venit să fac un control medical să văd cum mai sunt. Am coxartroză și dureri. Noi am jucat pe terenuri foarte dure, tari, înghețate! Aveam și crampoanele făcute de noi, cu ținte. Când terminam meciurile, eram plin de sânge! Când am ajuns la Dinamo, am avut primul cizmar special. Aveam 18 ani și atunci îi dădeam magazinerului ceva bănuți și el îmi dădea ghetele lui Pârcălab.

În perioada în care am jucat în cupele europene, am călătorit constant cu autocarul, chiar și câte zece ore pe zi. În același timp, lucram câte 7-8 ore pe zi. Așa a apărut coxartroza. Atât timp cât voi putea, voi continua să lucrez.

S-ar putea să fie necesară operația. Ar fi foarte bine dacă aș putea să mă operez și să continui să fiu alături de echipă. În orice caz, nu mă gândesc să părăsesc fotbalul deocamdată”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit gsp.ro.