Mircea Lucescu se gândește să plece de la Dinamo Kiev: ”M-am gândit la asta!”

Echipa Dinamo Kiev a fost învinsă, joi seară, la Cracovia, cu scorul de 1-0, de AEK Larnaca, într-un meci din grupa B a Ligii Europa. Lucescu a recunoscut după acest meci că i-a trecut prin cap gândul să plece.

“Este o întrebare dificilă, situaţia este dură. La un moment dat chiar m-am gândit la asta. Dar cineva trebuie să fie cu jucătorii şi să îi ajute în această perioadă dificilă. Trebuie să ne concentrăm pe campionatul intern şi pe Liga Europa. După cum am spus înainte de meci, nu avem un looc permament în acest moment, nu jucăm acasă, călătorim zile întregi în condiţiile în care familiile jucătorilor sunt împrăştiate prin Europa. Jucătorii nu se pot concentra pe fotbal. Dar trebuie să trecem peste asta”, a spus Lucescu.

”Am dominat, în special în repriza a doua, şi am făcut de fapt un joc bun. Ne-a lipsit ultima pasă. Greşelile noastre nu sunt legate de pricepere sau tactică, ci vin pe fond psihic. De aceea am început meciul prost şi am primit repede gol. Din nefericire golul nostru a fost anulat deşi, din câte am văzut, nu a fost ofsaid. Chiar şi VAR mai greşeşte”, a spus antrenorul român.