Mircea Rednic a anunțat când pleacă de la UTA: „Să nu mă facă să dau un telefon, că în secunda 2 zboară”

Antrenorul echipei UTA, Mircea Rendnic, a avut un răspuns acid pentru impresarul Bogdan Apostol, care i-a cerut că plece de la echipă.

„Să nu mă facă să dau un telefon, că în secunda 2 zboară”, i-a transmis Mircea Rednic impresarului Bogdan Apostol

Formația arădeană a adus în această vară 22 de fotbaliști, mulți fiind sub contract cu Apostol. Lipsa coeziunii continuă să se vadă, UTA fiind pe locul 14 în Superligă, după 11 etape, cu 9p adunate din 2 victorii și 3 remize.

Agentul de jucători i-a cerut lui Rednic să plece, dar tehnicianul nu a ezitat să-0i dea replica. „În momentul în care lucrurile vor merge bine și echipa și-a atins obiectivul, atunci voi pleca.

Să nu mă facă să dau un telefon la Hunedoara, căci în secunda doi zboară de acolo, cu tot cu jucătorii lui. Când s-a pus problema de cumpărarea mărcii Corvinul, el era pe la baie, iar eu și alții eram cu banii. Corvinul nu va dispărea atâta timp cât trăiesc eu.

Acum nu plec, pentru că și eu m-am implicat, am pus suflet și mi-am dat acordul la jucătorii care au venit. Unde Dumnezeu am făcut infarct? În restaurant, în sufragerie, unde am făcut infarct?

Aici la UTA am făcut infarct. Deci eu sufăr și am pus suflet când am venit și am rămas. Nu plec, nu pot să las jucătorii în am crezut și cred. Ăsta sunt, nu ai rezultate, e normal că ești vulnerabil, dar nu părăsesc echipa până nu începe proiectul să meargă”, a spus Rednic.