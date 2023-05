Mircea Rednic a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Rareș Pop: ”E ok, și-a revenit!”

Mijlocașul ecjhipei UTA Rareș Pop s-a prăbușit pe teren în timpul meciului de pe teren propriu cu FC Hermannstadt.

Incidentul s-a întâmplat în minutul 70. Pop a finalizat o acțiune de atac a gazdelor cu un șut peste poartă din afara careului, iar după câteva secunde s-a prăbușit la pământ.

La finalul meciului, Mircea Rednic a dezvăluit ce s-a întâmplat cu fotbalistul.

”E o victorie, nu pot decât să-mi felicit jucătorii. Un meci greu, au fost momente în care am suferit, dar mă bucur că am reușit să câștigăm, aveam nevoie de această victorie.

A fost o atmosferă incredibilă, chiar vreau să-i felicit că au avut răbdare cu mine, cu noi.

Rareș e bine, e ok, și-a revenit. Am discutat cu el, doctorul l-a luat și l-a dus la spital pentru investigații. E un puști de 17 ani care aleargă foarte mult, e tot timpul prezent, are super calități, trebuie să avem grijă de el. Din cauza efortului, a alergat foarte mult. Mă bucur pentru el că și-a revenit, ne-am revenit și noi.

S-a terminat un meci, mai sunt trei meciuri. Ne așteptă un meci cu FC Argeș, o victorie acolo ne-ar asigura locul de baraj.

A fost un motiv pentru care am venit aici, sunt condiții bune, stadion nou, lumea trăiește pentru UTA. Am făcut câteva plimbări, să simt atmosfera din Arad. Se vede că au suferit până acum și își doresc să rămână în prima ligă. Aradul merită să rămână în prima ligă”, a declarat Mircea Rednic.