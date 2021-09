Mircea Rednic confirmă: „M-am văzut cu domnul Badea. Vin doar la Dinamo”

Situația de la Dinamo este una complicată. Cu Sorin Colceag interimar, cu Dario Bonetti în Italia, care nu vrea să semneze încă rezilierea, conducerea caută cea mai bună soluție permanentă pentru banca tehnică.

Mircea Rednic este favoritul lui Nicolae Badea, omul din umbră al clubui, și al reprezentanților DDB, în timp ce Adi Mutu ar fi preferat de către Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu.

Șefii din Ștefan cel Mare trebuie să ajungă la un consens și speră să numească un principal în pauza internațională. Mircea Rednic a vorbit despre situația în care se află Dinamo și șansele ca el să revină pe banca echipei alături de care a câștigat titlul în 2007.

”În ultima perioadă am venit tot timpul în situații delicate în care se afla clubul, dar niciodată în situația asta, în care echipa nu merge, probleme cu antrenorii, echipa iar a intrat în insolvență. Cam multe. N-aș vrea să vorbesc foarte mult, pentru că Dinamo are încă antrenor, Dario nu și-a semnat încă rezilierea, nu are rost să ne băgăm în seamă.

E adevărat că m-am văzut cu domnul Badea, dar cu el mă vad mereu când am posibilitatea, că mai avem și afaceri împreună.

E Dinamo, cand e vorba de Dinamo, altfel gândesc. Cu toate că, v-am zis, am pățit-o în ultima perioadă și mi-am propus să nu mai iau echipe în timpul campionatului, pentru că ai nevoie de timp și nimeni nu-ți acordă timp, indiferent cine ești.

Nu s-a discutat nimic de contract, am zis prima dată, așa mi se pare corect, reziliați cu antrenorul care e și după ce echipa nu mai are antrenor, cu mare drag discutăm. În România vin doar la Dinamo”, a declarat Rednic, pentru Sport Total FM.

