Mircea Rednic confirmă scandalul din vestiarul celor de la UTA: „Au fost doi jucători care au mai mârâit”

Echipa UTA a trecut pe locul 3 în play-out după ce a învins FC Voluntari, pe teren propriu, cu 4-3, în prima etapă a play-out-ului Superligii.

„Au fost doi jucători care au mai mârâit”, a spus Mircea Rednic, referindu-se la incidentul de la pauză

Toate golurile gazdelor au fost înscrise de fotbalişti introduşi în joc pe parcursul meciului. Machado l-a înlocuit după o jumătate de oră pe Costa și a înscris în minutele 34 și 90+7, Omondi a intrat la pauză și a marcat în minutul 50, iar Tudorie în minutul 70 și a egalat la 3 în minutul 79.

La finalul partidei, antrenorul gazdelor, Mircea Rednic, a recunoscut că au fost probleme în vestiar. „La pauză a fost un şucăr. Niciodată nu mi s-a întâmplat.

Au mai fost doi jucători care au mai mârâit… Eu iert, pentru că am experienţă şi mă interesează ca atmosfera să rămână bună, dar sunt momente şi reacţii la unii jucători pe care nu pot să le accept.

Pe unde am jucat eu şi ce am făcut eu, ei doar visează. Eu îi înţeleg, dar şi ei trebuie să mă înţeleagă. Importante sunt punctele. Trebuie să accepte criticile. Am ţipat la cei doi (n.r. – Costa Marcelo de Freitas şi Ibrahima Sory Conte) şi au reacţionat ceilalţi. Era o ceaţă în vestiar şi o supărare…

Aţi văzut… Fabry a avut o reacţie bună (n.r. – după incidentul de la Voluntari din urmă cu o lună). Şi Marcelo Freitas va trebui să aibă o reacţie bună, şi Conte la fel…”, a spus Rednic la conferinţa de presă.

Discursul lui Mircea Rednic de la pauză a avut efect, deoarece UTA a întors rezultatul de la 1-2 la 4-3. Pentru FC Voluntari au marcat Nemec (28), Armaş (45+1) și Merloi (90+2).