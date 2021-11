Mircea Rednic continuă războiul cu Deian Sorescu: „Nu e fundaș dreapta, chiar dacă el se încăpățânează!”

Antrenorul alb-roșilor a tras primele concluzii după un nou meci fără succes pe banca grupării din Ștefan cel Mare!

Mircea Rednic nu reușește deocamdată să obțină primul său succes de la revenirea la Dinamo, iar echipa a ajuns la 12 jocuri consecutive fără victorie în Liga 1. Aflați penultimii în Liga 1 la finalul turului, „câinii” speră să arate o altă față după pauza competițională cauzată de meciurile echipei naționale.

Până atunci însă, Rednic a făcut o analiză a meciului cu CFR Cluj și a garantat că echipa sa va avea cu totul și cu totul o altă atitudine în prima etapă din retur. Totodată, „Puriul” a discutat și despre poziția în teren a lui Deian Sorescu și a ținut să îi transmită acestuia că interesele clubului primează în fața celor personale.

”Bine că s-a terminat. Pentru noi reîncepe campionatul de la meciul cu FC Voluntari. Am jucat cu CFR Cluj, o echipă foarte bună, cu jucători buni. De la minutul 20, scorul era 2-0. O fază fixă, o centrare din lateral… Apoi am echilibrat jocul, în repriza a doua am avut câteva ocazii, dar, după un carambol s-a făcut și golul trei. Știam că va fi greu.

Cei care au venit au adus un plus. E concurență, agresivitate, am crescut în talie. Mă bucur că cei care au venit mai târziu nu se duc în cele două zile de vacanță. Avem două meciuri amicale cu Petrolul și Astra. La meciul cu Voluntari vom arăta foarte bine, sunt sigur.

Greu nu îmi e. Îmi fac meseria. Jucătorii fac eforturi. Sunt limite, dar ei fac eforturi, îi văd la antrenament. Am intrat cu teamă. E important ca echipa să câștige, nu să dai tu gol. Ivanovski aleargă mult, se bate, nu a fost ușor nici pentru el. Data viitoare o să paseze, dacă vrea să joace. Dacă nu, va sta pe bancă, am soluții pentru atac.

Vom semna și cu fundașul dreapta. Deian nu e fundaș dreapta, chiar dacă el se încăpățânează. Deian va urca mai sus unde cred eu că va da randamentul maxim. Trebuie să înțeleagă că clubul e mai important decât interesul lor.

Dinamo are calitate, au fost momente bune când ne-am eliberat și ne-am creat situații. Boateng trebuia eliminat în minutul 51, la al doilea galben. A fost un arbitraj bun, dar acolo a greșit. CFR are de suferit. Jucând și în Conference League, se vede oboseala. Sunt sigur că CFR va câștiga din nou campionatul.

Au calitate, condiții. E ușor când ai jucători cu nume, cu experiență, cu jocuri, cu campionate în picioare, e o echipă puternică. Dacă nu ne schimbăm, lucrurile nu vor fi în regulă, dar sunt sigur că altfel vom aborda meciurile următoare”, a spus Mircea Rednic.