Mircea Rednic face muncă voluntară la UTA: „N-am văzut salariul din noiembrie!”

Echipa UTA joacă, la această oră, pe teren propriu, cu FC Voluntari, în prima etapă a play-out-ului.

Mircea Rednic susține că nu și-a mai luat salariul la UTA din noiembrie

În ultima etapă a sezonului regulat, UTA a jucat în deplasare cu Dinamo, echipa de suflet a tehnicianului, fiind învinsă cu 0-1.

Dacă ar fi câștigat, UTA ar fi ajuns la 43 de puncte, la fel ca Farul și Sepsi, iar departajarea s-ar fi făcut în urma rezultatelor directe dintre cele trei. Farul are 8p, UTA a adunat 5p, iar Sepsi doar 2p.

Evident, au apărut speculațiile pe marginea unui non-combat al echipei arădene, dar acestea au fost demontate de tehnician.

„Eu din noiembrie nu am mai văzut salariul, dar sunt fericit pentru băieți, ei și-au luat banii. Avem doar câteva zile de întârziere. Eu am băgat mâna în buzunar ca să îmi creez condiții la echipă. Nu am venit aici să fiu pasager.

Au fost probleme și încă mai sunt, dar se vor rezolva. La anul vrem să ne facem echipă pentru play-off. Vor veni mai puțini jucători, dar mai buni”, a spus el.

„Am un salariu sub al celor doi antrenori care au fost la voi în trecut. Comparați performanțele! Aveam în contract că mi se mărește salariul dacă intru în play-off.

Aveam un bonus de 20.000 de euro. Se dublau și primele! Eu nu mi-aș fi dorit să fiu în play-off? Apar tot felul de probleme acum!”, a mai transmis tehnicianul.