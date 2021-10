Mircea Rednic, pregătire amplă la Dinamo: ,,Le-am dat teme de joc”

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă înaintea meciului de duminică, cu Sepsi, de la ora 17:30, din cadrul etapei a 14-a a Ligii 1.

Accesta a dezvăluit cum şi-a responsabilizat elevii la ultimele antrenamente. Tehnicianul le-a cerut jucătorilor săi să termine meciurile cu posesie si să nu se mai întâmple ca în meciul cu Rapid, când au fost egalaţi în prelungiri.

,,În ultima perioadă, din minutul 90 am oprit cronometrul și am avut două obiective. 1. Să terminăm meciul prin posesie, le-am dat teme de joc, obligatoriu 10 pase. Și altă temă să dăm cât mai lung. La Săftica, peste gard, am pierdut jumătate dintre mingi doar ca să reușim să terminăm meciul.

Am avut și perioade foarte bune, mă refer la cele mai recente două meciuri jucate de noi acasă, am avut și ocazii în cele două meciuri. Sigur, nu mă refer la partida de la Mediaș, care a fost altceva. De aceea spun că abia aștept acum meciul cu Sepsi.”, a declarat Mircea Rednic, în cadrul unei conferinţe de presă.