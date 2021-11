Mirel Rădoi, apărat după remiza cu Islanda: ,,Nu este el vinovat! Unii jucători vin la naţională doar pentru vacanţă”

România are şanse reduse de a mai prinde un loc la barajul de calificare pentru Campionatul Mondial ce va avea loc în 2022, în Qatar, după ce joi seara a remizat pe teren propriu, cu Islanda, scor 0-0.

După ce mai mulţi oameni din fotbalul românesc i-au cerut demisia, Dănuţ Lupu, fost jucător la Dinamo, îi ia apărarea lui Mirel Rădoi. Acesta este de părere că selecţionerul nu are nicio vină pentru situaţia de la prima reprezentativă, ci jucătorii, care ar fi lipsiţi de curaj.

,,E bine că v-ați gândit să îmi dați și mie posibilitatea să îmi spun părerea pentru că am văzut că Mirel Rădoi este făcut acum în toate felurile și este găsit principalul vinovat.

Nu, domnilor! Nu Mirel Rădoi este vinovat pentru halul în care am ajuns acum cu națioanala. Vina o avem toți. Și noi că tot vorbim și poate deranjăm, și cluburile, și conducătorii, dar în primul rând vinovații principali sunt actualii jucători ai naționalei. Nici Guardiola, dar nici Mourinho nu ne calificau dacă erau selecționerii României. Păi, voi ați văzut ce jucători avem acum? Cu cine vreți să jucăm? Că băieții ăștia care nu au sânge în instalație să ia vreunul dintre ei o acțiune singur și să bage mingea în poartă?

Unii dintre acești băieți vin la națională doar pentru o vacanță. Pe ei îi interesează să își etaleze tatuajele, să își aranjeze freza cu gel, bentițele pe frunte, să intre pe teren pe călcâie…în mintea lor cred că vor prinde un transfer pe la o altă echipă. Păi, de la astfel de jucători vreți să avem pretenții? Valoare zero, dar plini de fițe. Și acum cine este găsit vinovat? Mirel Rădoi!?

Jucătorii titulari de acum de la națională nu aveau valoare ca să fie cel puțin convocați la națională pe timpul generației mele, dar să mai și joace. Ca să vă faceți o idee de valoarea de atunci, vă atrag atenția asupra unui aspect.

Toți spuneți că eu am fost un jucător destul de bun, nu? Păi așa așa de bun cum mă vedeți voi pe mine, vreau să știți că eu Dănuț Lupu am prins doar vreo 14 meciuri pe la națională, iar prin SUA 94 și Franța 98 nici nu am fost. Deci, vă dați seama ce valoare era atunci dacă eu am prins doar 14 meciuri la națională și nu am fost convocat la lot și la alte turnee finale sau preliminarii? Ăla era fotbal ce se juca la națională, nu acum. Acum avem antitalente.”, a declarat Dănuţ Lupu, pentru ProSport.