Mirel Rădoi, cât pe ce să fie bătut măr de un coleg: „A făcut cu intenție! Am luat foc și am sărit la bătaie!”

Mirel Rădoi a preluat în această vară CSU Craiova. Se pare că un episod controversat din perioada în care juca pentru Steaua/FCSB, a ieșit la lumină.

Mai exact, Mirel Rădoi și Dorel Mutică au fost colegi la echipa lui Gigi Becali, însă cel din urmă nu îl tolera pe actualul tehnician al oltenilor.

„A făcut cu intenție o intrare pe la spate, am luat foc și am sărit la bătaie!”

„N-am avut cea mai bună relație. Oli îl ridica în slăvi, iar dacă erai mai agresiv la pregătiri făcea figurile alea ale jucătorului care știe că are în spate un antrenor care-l susține.

Bun, am înțeles: era mai tânăr, clubul dorea să ia niște bani prin vânzarea lui. Dar, la un antrenament, am simțit că a făcut cu intenție o intrare pe la spate, am luat foc și am sărit la bătaie! Singura dată în viața mea față de un coechipier! A intervenit prompt Falemi și ne-a oprit”, a declarat Dorel Mutică, pentru Playsport.ro.

Dorel Mutică spune că era consacrat pentru forța pe care o avea, dar că regretă incidentul.

„Nu. Oricum, m-am dus către el cu dragoste! Îmi mai zicea cineva: ”Băi, ce mână grea ai, de fiu de miner!”. Da, am moștenit mâna grea de la tata. Dar n-am apucat să ne confruntăm fizic. Am jucat însă împreună, ne ajutam pe teren, uitam de lucrurile de la antrenamente. N-a fost însă un episod care să-mi facă plăcere. Asta e! Eu spun ce am simțit!”, a mai adăugat fostul fotbalist.