Mirel Rădoi, categoric în privința play-off-ului Conference League: „Beer-Sheva este 90% calificată! E o echipă foarte bună!”

Universitatea Craiova a câștigat aseară cu 3-0 în fața celor de la Zorya Lugansk (3-1 la general) și s-a calificat astfel în play-off-ul Conference League.

Oltenii se vor duela în runda următoare cu cei de la Hapoel Beer Sheva, din Israel. Mirel Rădoi a vorbit despre dubla de foc din play-off.

„Am văzut meciul tur, îi ştiu foarte bine!”

„Am spus de dinainte că Beer-Sheva este 90% calificată. Am văzut meciul tur, îi ştiu foarte bine. E o echipă foarte bună, nu are o dinamică precum cea arătată de Zaria în aceste meciuri, dar e foarte compactă şi are un raport tehnic foarte bun.

Şi la finalizare sunt buni, aproape un şut din două prinde poarta. Din punctul ăsta de vedere sunt extrem de periculoşi, nu ratează multe ocazii. Dar şi ei dacă vor vedea prima noastră repriză din această seară vor trebui să îşi ia măsuri de precauţie. Cred că şansele sunt 50-50%”, a declarat Mirel Rădoi, după victoria cu Zorya Lugansk.

Craiova va juca duminică, 14 august, pe teren propriu, contra celor de la CS Mioveni, de la ora 16:00.