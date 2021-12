Mirel Rădoi, cerut pentru încă un mandat la echipa naţională: ,,Mai are o posibilitate”

Mirel Rădoi a anunţat că nu va mai continua la echipa naţională, după ce nu a reuşit să se califice cu ,,tricolorii’ la barajul pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Dănuţ Lupu, fost internaţional, îl cere în continuare pe Mirel Rădoi la echipa naţională. După ce Dan Petrescu a refuzat propunerea Federaţiei, Lupu îl vede tot pe Mirel Rădoi şi se bazează pe continuitate când spune acest lucru.

,,Eu am spus-o şi merg în continuare. Eu îl văd pe Rădoi în continuare îl văd pe Rădoi. Nu ştiu încă nu se ştie, eu cred că încă Rădoi mai are o posibilitate, cu toate că a refuzat. Nu ştiu, am jucat cu Mutu, e prietenul meu, că şi Mirel, numai că nu cred că e momentul ca Adi să vină la naţională.

Iordănescu are mult mai mare experienţă ca Adi, a antrenat mult mai mulţi ani, are şi o experienţă mult mai mare ca Adi dar nici Edi nu ştiu… eu cred că la naţională trebuie un antrenor mai bătrân.

Toată lumea vrea să se califice cu echipa naţională … şi acum trebuie să recunoaştem că nu avem o echipă reuşită care poţi sa spui că mă calific. Gică era normal că nu o să plece de la Farul şi o să vrea să rămâna la Farul.

Dan Petrescu ştim foarte bine că niciodată nu îşi plătea el clauza şi nu putea să vină. Cu Rădoi am inţeles că nu s-au înţeles cu toate că.. eu repet… eu cred că la naţională trebuie şi o continuitate. Dacă schimbăm antrenorii din 2 in 2 ani va fi foarte greu să facem o echipă.”, a declarat Dănuţ Lupu, pentru Telekom Sport.