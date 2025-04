Mirel Rădoi: „Dacă nu iau titlul, plec”

După remiza din Bănie, Mirel Rădoi, antrenorul gazdelor, s-a declarat deranjat de faptul că a primit galben în minutul 7 pentru că și-a scos legitimația de pe gât. Apoi a promis că va pleca la finalul viitorului sezon, dacă nu reușește să îi facă pe alb-albaștri campioni.

Rădoi a analizat și meciul și s-a declarat mulțumit de prestația elevilor lui. Atitudinea lor l-a mulțumit cel mai mult pe Mirel. Rădoi a anunțat și că Jovo Lukic, atacantul titular în derby, a suferit o accidentare în prima repriză, acesta fiind motivul pentru care l-a scos la pauză.

„Dacă menținem ritmul acesta, toate meciurile vor fi cu casa închisă. Lukic a simțit ceva pe final de repriză, în minutul 44. La aductori a simțit și cred că l-am pierdut. Nu putem să mai transferăm. Dar găsim. Nu există probleme, ci doar soluții și rezolvări. Lucrurile care s-au întâmplat sunt îmbucurătoare. M-a bucurat atitudinea, au respectat planul tactic.

Aș fi vrut să riscăm mai mult. Am făcut planul tactic ca cei 3 de sus să nu se apare. Dar nu pot certa un jucător că s-a apărat mai mult decât am cerut. Și la meciul de la București am pregătit tactic bine, s-a schimbat doar atitudinea jucătorilor. Eu vreau doar să câștig la Dinamo, mă gândesc doar la soluții, ca jucătorii să se refacă.

Dinamo are probleme la nivelul fundașilor centrali, dar am urmărit și au stat cu linia sus. Nu mă interesează alte meciuri, doar să câștigăm noi cu Dinamo”, a declarat Mirel Rădoi, după meci, la Prima Sport 1.