Mirel Rădoi nu mai vrea să audă de FCSB: „Lui Gigi Becali îi place să se implice! N-are rost”

Mirel Rădoi a fost întrebat despre o posibilă revenire la FCSB însă antrenorul nu mai vrea să lucreze cu Gigi Becali:

„Nu cred la FCSB, a fost deja un episod, nu s-a terminat bine pentru mine și pentru nașul meu. A fost o perioadă în care nu ne-am vorbit, am început să îmbătrânesc, nu mai avem timp să ne împăcăm. Cel mai bine e să ne vedem fiecare de drumul lui. Plus că nașului meu îi place să se implice, iau eu nu sunt de acord cu asta. N-are rost să continuăm un al doilea episod.

Sper ca vara asta să revin. Am tot ezitat că iau echipe care mai aveau 6-7-8 etape și să iau echipe cu tot cu pregătire, cu totul de la zero. N-am o problemă cu România. Vreau ca lucrurile să fie serioase. Nu mă aștept să am un contract pe patru ani, dar nici nu mă aștept să mă dea afară după trei luni”, a transmis Mirel Rădoi.