Mirel Rădoi se teme de forța Rapidului în Giulești: „Acasă sunt foarte puternici!” – Ce a spus tehnicianul oltenilor!

Rapid va primi sâmbătă vizita celor de la CSU Craiova. Partida îi va aduce față în față pe doi foști mari internaționali români, Adrian Mutu și Mirel Rădoi, ambii din postura de antrenor.

Tehnicianul oltenilor a prefațat partida contra giuleștenilor în cadrul unei conferințe de presă. Iată ce a spus Rădoi despre duelul cu Rapid.

„Acasă sunt foarte puternici!”

”Eu cred că va fi un derby atât pe teren, cât și în tribune. Un meci în care se întâlnesc doi antrenori care se cunosc foarte bine. Am fost la național mare, eu, el la cea `mică`, am fost doi ani colegi la licența PRO, colegi la echipa națională atâta timp, am fost și adversari în Champions League.

E clar că amândoi ne cunoaștem principiile de joc. Vom încerca să ne surprindem unul pe celălalt din punct de vedere tactic, dar cred că meciul se va ridica la nivelul așteptărilor

Mari probleme nu avem, exceptându-i pe Elvir Koljic și Raul Silva. Restul jucătorilor sunt apți, din punct de vedere fizic.

Mai ales acasă, sunt mai multe punct forte decât slabe. Acasă sunt foarte puternici, liniile sunt foarte apropiate, sunt sus. Să sperăm că spațiile dintre fundașii centrali și fundașii laterali vor fi speculate de către jucătorii noștri.

Jucătorii s-au antrenat foarte bine săptămâna aceasta, exceptând rezultatul cu Ocna Mureș, din Cupă. Sper să se ridice la nivelul așteptărilor și să demonstreze că meciul din Cupă a fost o simplă întâmplare.

În primul rând, cred că ne trebuie un echilibru între cele două faze – ofensivă și defensivă. După aceea, defensiv ar trebui să închidem spațiile între compartimente, unde în tur au fost destul de mari. Apoi, foarte multe acțiuni ale Rapidului au creat superioritate doi contra unu și trebuie să avem grijă. Am văzut partida tur. Cred că prin sistemul pe care îl avem acum, lucrurile astea se vor îmbunătăți.

Dacă ne uităm în ultimele trei partide, Adi a abordat trei sistem de joc: 4-4-2 în romb, 4-2-3-1 și 4-3-3. Din punctul meu de vedere, cred că va încerca să închidă zona centrală. Va încerca să blocheze rombul nostru din centrul terenului.

Va avea momente când va sta foarte sus pentru că joacă acasă, vor încerca să fie agresivi, să vină în presing, cu trei oameni sus. În sistemul nostru suntem pregătiți să construim atât în trei, cât și în patru, ca să putem crea o superioritate de la nivelul fundașilor centrali”, a declarat Mirel Rădoi, pentru UCV TV.

Rapid ocupă locul 2 în Liga 1, cu 32 de puncte, în timp ce CSU Craiova se află pe locul 4, cu 30 de puncte.