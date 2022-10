Mirel Rădoi se teme de UTA Arad: „Este una dintre cele mai bune echipe din campionat!” – Ce a spus tehnicianul oltenilor!

Mirel Rădoi a prefațat partida din deplasare cu UTA Arad în cadrul unei conferințe de presă. Tehnicianul oltenilor este conștient de forța arădenilor.

Mai exact, Rădoi consideră că UTA este o adevărată forță pe teren propriu. Iată ce a spus antrenorul Craiovei.

„Este una dintre cele mai bune echipe din campionat!”

„Ne așteaptă o partidă dificilă. Oricine poate bate pe oricine indiferent că e un meci acasă sau în deplasare. În ultimele zece partide, UTA nu a înscris la un singur meci, cu Farul. E o echipă care atunci când joacă în deplasare este o echipă normală, dar când joacă acasă este una dintre cele mai bune echipe din campionat.

A fost totul în regulă. Starea gazonului nu a fost cea cu care ne-am obișnuit la noi la bază, dar nu ne putem plânge pentru că nu a fost mare diferență. Băieții au răspuns bine, am avut timp să pregătim meciul, am avut un program mai lejer. Am cules foarte multe informații.

Nu cred că e un avantaj că au jucat pe teren propriu în Cupă. Și la noi au fost modificări în primul 11. Nu consider că o echipă sau alta are un avantaj la meciul de mâine seară. Este un meci cu miză. UTA vrea cele trei puncte să fie la egalitate de puncte cu Sepsi, pe ultimul loc din play-off. Motivația există din ambele părți”, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul conferinței de presă.