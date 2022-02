Mirko Ivanovski, după remiza de la Arad: „Mă simt mort. A fost un meci foarte greu pentru noi”

UTA și Dinamo au remizat, scor 0-0, într-un meci disputat duminică, în cadrul etapei a 26-a a Ligii 1.

Mirko Ivanovski, atacantul echipei Dinamo, a mărturisit că la finalul partidei de la Arad a fost epuizat.

”Mă simt mort. A fost un meci foarte greu pentru noi. În fiecare meci luăm cartonaș roșu sau gol. Jucăm în zece inși, nouă inși. Am demonstrat caracter, forță și că putem lua un punct cu doi oameni în minus. Mă bucur că nu am luat gol în deplasare.

Când am văzut primul cartonaș roșu am zis că nu se poate așa ceva. 95 de minute am demonstrat că se poate orice în fotbal. Un punct înseamnă foarte mult. Vin alte meciuri foarte grele pentru noi.

Nu avem un meci ușor. În afară de portar am jucat toate posturile”, a declarat Mirko Ivanovski la finalul partidei.

UTA ocupă locul 10, cu 33 de puncte, în timp ce Dinamo e pe 15, cu 13 puncte.