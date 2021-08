Mirko Pigliacelli, eroul Craiovei, după victoria cu Gaz Metan: „Fac ce zice mister”

CSU Craiova a învins-o, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a şasea a Ligii 1.

În minutul 79, Pigliacelli a apărat un penalty executat de Chamed. Lovitura a fost acordată pentru un fault în careu comis de Screciu.

După meci, portarul italian a declarat că el face doar ce spune antrenorul.

”Da, a fost un meci greu. Noi trebuie neaparat să câştigăm, să luăm acest puncte. Am muncit mult, am suferit mult pentru că săptămâna după înfrângerea de la Arad nu a fost bine pentru noi, dar am muncit în continuare şi foarte bine a ieşit rezultatul.

Fac ce zice mister şi mă antrenez foarte bine. El vede, el decide. Prea multe sunt făcute din presa, nu din ce spune mister sau din ce spune club. E foarte bine când se vorbeşte de mister. Când sunt meciuri grele, când trebuie atrasă atenţia, poate pierdem un meci, vina lui Mirko. Pentru mine nu e nicio problema, important e să lăsăm echipa liniştită.

Ştiu rivalitatea cu Rapid, am auzit. Va fi un meci important, foarte frumos, cu fani, tot ce trebuie la fotbal”, a spus Mirko Pigliacelli după meci.