Mititelu Jr., după înfrângerea suferită de FC U Craiova: „Ne mişcăm chiar ok. O să mai vină 3-4 jucători”

FC U Craiova 1948 a pierdut primul meci disputat în această vară, în cantonamentul din Slovenia. Oltenii au fost învinși de croații de la Hajduk Split cu 1-2.

Adrian Mititelu Junior a anunţat noi transferuri la echipa olteană.

„A fost un joc bun, am jucat împotriva locului 4 din Croaţia. Am condus până în minutul 80. Chiar îmi place cum se mişcă echipa. Am avut doar o săptămână de pregătire fizică, ne mişcăm chiar ok.

Asamoah este un jucător bun, să vedem cum va evolua în Liga 1. O să mai vină 3-4 jucători şi atunci vom avea un lot complet şi competitiv. Cu siguranţă o să vină, sunt negocieri intense de o lună. Nu e uşor să luăm jucători buni din Europa.

Marţi vine un mijlocaş lateral cu experienţă, apoi doi atacanţi. Mi-a plăcut de portarul ăsta austriac (n.r. Armin Gremsl), acum să vedem. Mai sunt câteva meciuri amicale. În timpul meciului am discutat şi cu tata, cu anumiţi impresari. Le-am transmis cum a evoluat echipa. Tata e ok, e puternic”, a declarat Mititelu, după meci, la Look Sport.

Cel mai greu adversar pe care îl va înfrunta echipa lui Mutu, în cantonamentul din Slovenia este AS Roma, echipă care a fost preluată recent de Jose Mourinho.

