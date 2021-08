Mitriță, prezent la meciul CSU Craiova – Gaz Metan! Mesajul fotbalistului despre revenirea în Bănie

Alex Mitriță a fost surprins la meciul dintre CSU Craiova și Gaz Metan și a vorbit despre viitorul său, după ce împrumutul la Al-Ahli i-a expirat.

Acesta ar trebui să revină în Statele Unite, la clubul de care aparține, New York City. Însă fotbalistul a fost prezent la partida fostei sale echipe din România, acolo unde intenționează să se întoarcă, astfel că a oferit o primă reacție cu privire la acest aspect.

Mitriță și-a exprimat dorința de a evolua din nou în Bănie, a avut cuvinte de apreciere și pentru Laurențiu Reghecampf, dar, totodată, a explicat că ultimul cuvânt cu privire la viitorul său profesional îl vor avea americanii.

„Nu știu nimic, aștept să vorbească impresarul, eu sunt la mâna celor de la New York. Știți foarte bine sentimentele mele pentru această echipă, dar aparțin de New York și nu pot vorbi mai multe. Agentul meu vorbește cu New York aproape zilnic și vom avea vești zilele următoare.

L-am avut pe mister în Arabia, este un antrenor foarte bun. Și eu mi-aș dori să lucrez cu el, dar momentan stau la mâna celor de la New York”, a declarat Mitriță, pentru sport.ro.