MM Stoica a dat verdictul în cazul lui Denis Alibec: ”Nu ştiu dacă a pierdut vreun duel aerian!”

Becali a anunțat recent că va face mai multe transferuri și chiar se gândea la aducerea lui Alibec înapoi la FCSB.

Totuși, după meciul contra CFR-ului, el susține că a găsit atacant și că ar fu vorba de Denis Alibec.

Recent, MM Stoica a vorbit despre David Miculescu.

”Au lucruri în comun, sunt stângaci, au gabarit, Alibec are o tehnică mai bună şi foloseşte corpul, are experienţă, dar David Miculescu are jocul aerian, care e important.

La ultimul meci a avut jucători cu experienţă în faţă (n.r. de la CFR) şi nu ştiu dacă a pierdut vreun duel aerian, a avut puţine mingi pierdute şi face un efort extraoardinar, că faci un pressing extraoardinar cu el”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.