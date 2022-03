MM Stoica a dezvăluit că finanțatorii de la Rapid și CSU Craiova se implică în alcătuirea echipelor: „Am multe informaţii”

MM Stoica a anunțat că mai mulţi patroni din Liga 1 se implică excesiv la echipele lor. Gigi Becali nu este singurul finanțator care se implică în alcătuirea echipei.

MM Stoica a dat ca exemplu câte o schimbare făcută de Rapid și CSU Craiova: Ioniţă, care a prins doar 29 de minute după ce a intrat la pauza meciului cu Voluntari și Nistor, care a fost introdus la pauza meciului cu Sepsi, dar înlocuit după 21 de minute.

”Dacă jucătorii, pe la Rapid sau Craiova, au fost introduşi la pauză şi înlocuiţi după 20 de minute, Nistor, Ioniţă, alea au fost schimbări care par de antrenor? Eu nu înţeleg de ce nu avem alt subiect, da, face Gigi schimbările, ok. (n.r. nu e ok) Ba e ok, pentru că fac şi alţii în altă parte, dar nu se spune. Dacă va spun că nu le mai face el, de ce nu credeţi? Câte meciuri au mai fost la care nu s-au mai facut schimări la pauză? Au fost multe, dacă se fac schimbări… ok.

Explicaţia lui Iosif a fost că i-a fost frică să nu se accidenteze Ioniţă (n.r. când l-a înlocuit după doar 20 de minute), sunt bune glumele astea, dar la standup.

(n.r. ai informaţii că la Universitatea Craiova şi Rapid se implică patronii?) Am, am, am foarte multe informaţii în sensul ăsta. Nu aveţi informaţii, trebuie să vă perfecţionaţi, faceţi nişte anchete. Gigi nu face schimbările şi niciodată nu a făcut primul 11!”, a declarat MM Stoica, pentru Telekom Sport.