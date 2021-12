MM Stoica a spus totul despre ofertele lui Florin Tănase: „L-au întrebat ce salariu vrea!”

Managerul general al celor de la FCSB a vorbit deschis despre propunerile venite pe numele căpitanului roș-albaștrilor, dar și despre șansele acestuia de a pleca în această iarnă!

Florin Tănase este de departe cel mai curtat fotbalist al lui Gigi Becali din această perioadă, iar golgheterul bucureștenilor poate face pasul spre un club din străinătate în viitorul apropiat. Întrebat despre propunerile oficiale pe care FCSB le-a primit pe numele fotbalistului în vârstă de 26 de ani, MM Stoica a dezvăluit că până la această oră nu există o hârtie concretă pe adresa clubului.

Cu toate acestea, oficialul roș-albaștrilor a declarat că Tănase a fost contactat de agenți, în vederea salariului pe care și-l dorește la viitoarea echipă.

„E o minciună că am fi primit noi vreo hârtie, ca e un club dispus să achite clauza. Nu am primit nimic oficial. Dacă primeam, era rezolvat, plecat, după meciul de mâine. Vorbesc cu el zilnic, a fost contactat despre ce salariu vrea şi atât. Agenţii l-au contactat. E liniştit, da, da, da. Citeam că ar fi ademenit cu un salariu miraculos de Ferencvaros, de 40.000. Păi, are 30.000 la noi. De ce ar fi tentat la Budapesta, când ar putea sta la noi? Urmează să devină golgheterul campionatului, e foarte liniştit. Dacă ar fi fost pe 10.000 aici şi ar fi primit 40.000 din alta parte, nu era liniştit.

Eu nu ştiu nimic despre Al Nasr, când nu am primit nimic. E sătul de discuţii şi el. A fost interes la nivel de propuneri, dar fără propunere oficială. La Tanase e clar că e suma de 3 milioane de euro. Mai jos nu se poate, mici mai sus, ca ştiu că e clauza”, a declarat MM Stoica, potrivit Telekom Sport.