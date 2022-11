MM Stoica a vorbit despre viitorul antrenor de la FCSB: ”Uneori trebuie să minţi!”

FCSB este în căutare de antrenor.

MM Stoica a vorbit despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitorul antrenor de la FCSB.

În ultimele meciuri, de echipa s-a ocupat Mihai Pintilii, dar el nu are licență PRO.

”Există două situaţii. Prima, contextul e cam general. Există situaţia la mai multe echipe, că există patroni care nu ies şi spun că au făcut ei schimbările şi a doua… Dacă luaţi cuvântul meu de bun. Poate că am defecte multe, dar nu mint. Tot timpul am spus adevărul. Ok, uneori trebuie să minţi, dar nu e cazul acum.

Dacă vine orice antrenor şi treaba merge bine, Gigi nu se bagă! Cu Reghe cu s-a băgat. Poftim, acum la Craiova nu s-a băgat. Deloc, deloc, deloc. <<Foarte bine, îmi place cum joacă echipa>>”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.